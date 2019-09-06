"Создаю волны" - Дорофеева "засветила" белье в прозрачной юбке

Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников новым образом.

Певица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в топе телесного цвета и в прозрачной юбке с пайетками, через которую просвечивается белье.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников новым образом

"Создаю волны", - подписала фото Дорофеева, сославшись на совместную с Монатиком песню "Глубоко".

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Подписчикам такой образ понравился, о чем они написали в комментариях.

"Ну, ты точно русалка, ведь русалки - это мистические существа, а такая красота, как у тебя - это точно магия", "Ты волнуешь меня", "Невозможно красивая", "Платье идеально гармонирует с цветом волос", "Ослепила красотой ", - пишут под фото.

Поп-певица Надежда Дорофеева приняла участие в Челендже # 10yearschallenge и опубликовала в соц.сети Instagram свое фото десятилетней давности. На нем звезда рыжая, одетая в меховую жилетку и зеленую юбку. Надя сидит на красном диване, а на стене ковер.