"Совсем другой человек". Оля Полякова удивила фанатов экспериментами над внешностью

Певица 36-летняя Оля Полякова озадачила поклонников новым образом.

Звезда опубликовала в Instagram серию снимков в эффектных образах. На фотографиях исполнительница позирует в золотистом мини-платье. Образ дополняет объемное украшение на руке.

Недавно артистка стала судьей одного из украинских шоу. Певица решила экспериментировать над внешностью: Полякова красится иначе, а цвет карих глаз сменила на светлый с помощью линз.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фанаты звезды написала в комментариях, что Полякова внешне очень изменилась.

"Вы на себя перестали быть похожа. Что-то изменилось, а что понять не могу".

"Наверное, на фото какой-то фильтр еще".

"Мне кажется, губы другие. Не похожа вообще на себя".

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"Смотрю и не понимаю, в чем дело. Вообще на себя не похожа. Овал лица не ее. Совсем другой человек, лет на 10-15 моложе своего возраста".

Украинская певица 36-летняя Оля Полякова удивила поклонников. Исполнительница приняла участие в шоу "Маски" и предстала в образе Мальвины. Полякову загримировали так, что она стала похожа на куклу.