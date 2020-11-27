Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 153
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 207
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1683
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 774
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2574
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6741
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
5
5
5
5
Первая леди Зеленская поразила изысканным образом
Первая леди Зеленская поразила изысканным образом
Финалистка &quot;Холостяка&quot; блеснула прелестями в леопардовом купальнике
Финалистка "Холостяка" блеснула прелестями в леопардовом купальнике
В бикини: датская топ-модель показала жаркие снимки с отдыха
В бикини: датская топ-модель показала жаркие снимки с отдыха
Показали самую инстаграмную квартиру Украины
Показали самую инстаграмную квартиру Украины
&quot;Магия сись!&quot; - Анастасия Приходько топлес позировала с арбузом
"Магия сись!" - Анастасия Приходько топлес позировала с арбузом
Видео
Все видео
Резидент Армина ван Бюрена переосмыслил сингл Макса Барских
Резидент Армина ван Бюрена переосмыслил сингл Макса Барских
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Соблазнительные танцы в мини-платьях и нижнем белье: Каменских презентовала клип
Соблазнительные танцы в мини-платьях и нижнем белье: Каменских презентовала клип
"Месник" Кріс Єванс приголомшив своїм талантом
"Месник" Кріс Єванс приголомшив своїм талантом
"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"
"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1071
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 612
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 135
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 99
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
пятница, 27 ноября 2020 23:46

Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде

  Комментировать
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде
Оля Полякова перевоплотилась на Мальвину. ФОТО: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица 36-летняя Оля Полякова удивила поклонников новым образом.

Исполнительница приняла участие в шоу "Маски" и предстала в образе Мальвины. Полякову загримировали так, что она стала похожа на куклу. Заметно, что артистка надела голубые линзы. Светлые локоны украсила элегантным черным бантиком.

Для пикантного вида Оля надела откровенный наряд, что подчеркнул прелести ее фигуры.

Фанаты певицы были поражены неожиданным перевоплощением и одобрили его: "Будто 20 лет! Крутой мейк", Оля, ты здесь на себя совсем не похожа. Хорошенько очень "," Королева ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финалистка "Холостяка" блеснула прелестями в леопардовом купальнике

Артисты Оля Полякова и Dzidzio примеряли образы различных профессий. Исполнители снялись в социальном ролике, посвященном помощи онкобольным детям. Съемки проходили в супермаркете. Королева ночи и эпатажный музыкант присоединились к благотворительной акции "Меня это не касается, а тебя?" вместе с 2 фондами: "Таблеточки" и АТБ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 28152
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 23940
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 14393
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 13527
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 11556
Знаменитости
В сети набирает популярность видео, в котором Диего Марадона говорит о своей смерти
В сети набирает популярность видео, в котором Диего Марадона говорит о своей смерти 1 Просмотров: 621
Первая леди Зеленская поразила изысканным образом
Первая леди Зеленская поразила изысканным образом
3
 Просмотров: 828
Финалистка "Холостяка" блеснула прелестями в леопардовом купальнике
Финалистка "Холостяка" блеснула прелестями в леопардовом купальнике
5
 Просмотров: 1161
В бикини: датская топ-модель показала жаркие снимки с отдыха
В бикини: датская топ-модель показала жаркие снимки с отдыха
5
 Просмотров: 2349
51-летняя звезда "Друзей" впервые женится
51-летняя звезда "Друзей" впервые женится Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 41950
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть