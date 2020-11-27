Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде

Оля Полякова перевоплотилась на Мальвину. ФОТО: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица 36-летняя Оля Полякова удивила поклонников новым образом.

Исполнительница приняла участие в шоу "Маски" и предстала в образе Мальвины. Полякову загримировали так, что она стала похожа на куклу. Заметно, что артистка надела голубые линзы. Светлые локоны украсила элегантным черным бантиком.

Для пикантного вида Оля надела откровенный наряд, что подчеркнул прелести ее фигуры.

Фанаты певицы были поражены неожиданным перевоплощением и одобрили его: "Будто 20 лет! Крутой мейк", Оля, ты здесь на себя совсем не похожа. Хорошенько очень "," Королева ".

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Артисты Оля Полякова и Dzidzio примеряли образы различных профессий. Исполнители снялись в социальном ролике, посвященном помощи онкобольным детям. Съемки проходили в супермаркете. Королева ночи и эпатажный музыкант присоединились к благотворительной акции "Меня это не касается, а тебя?" вместе с 2 фондами: "Таблеточки" и АТБ.