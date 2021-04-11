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воскресенье, 11 апреля 2021 01:50

Шоу "Маска": как прошел финал

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10 апреля на телеканале Украина состоялся финал шоу Маска. За победу сражались трое сильнейших героев – Солнце, Дракон и Носорог.

Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Третье место занял Носорог. Под образом скрывался актер Алексей Тритенко.

 

Второе место досталось Дракону. Под образом Дракона скрывался Заслуженный артист Украины, певец Арсен Мирзоян.

 

И победителем Маски стало Солнце. Под образом Солнца скрывалась певица Злата Огневич. В конце шоу Злата Огневич исполнила победную песню группы Queen "The Show Must Go On".

 

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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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