Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 621
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 441
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 441
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 585
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 594
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1125
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 162
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
11
5
4
7
Внучка Ротару захватила элегантным образом
Внучка Ротару захватила элегантным образом
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Alyosha отмечает юбилей: самые интересные факты о певице
Alyosha отмечает юбилей: самые интересные факты о певице
Победительница &quot;Холостяка&quot; соблазнительно выгибалась на пляже
Победительница "Холостяка" соблазнительно выгибалась на пляже
Видео
Все видео
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 603
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 567
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 342
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 306
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 11:07

Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал

  Комментировать
Шоу &quot;Холостяк&quot;: экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал
Бывшая жена экс главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна, будет бороться за сердце "холостяка" з певицей и моделью Розали Номбре. Фото: Instagram

В 11 выпуске романтического реалити "Холостяк" главный герой - бизнесмен Михаил Заливако - вручил розы бывшей жене ексглавы Офиса президента Андрея Богдана Анне и певице и модели Розали Номбре. С шоу выбыла фитнес-тренер Даша Ставнича.

"Для меня ты была особая. Только тебя я познакомил со своим отцом, только тебе показал место, где прошло мое детство. Однако во время последнего свидания ты закрылась от меня. Ты мне дорога, мне очень больно тебя отпускать, но я не могу быть с той, которая так часто боится", - объяснил свое решение Михаил.

"Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и нашей истории наступил конец ", -прокомментировала решение Заливако в соцсети Даша Ставнича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница "Холостяка" соблазнительно выгибалась на пляже

На следующей неделе состоится финал шоу. Михаил Заливако выберет женщину, в которую по-настоящему влюбился.

Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. О том, что певица будет главной героиней реалити, объявили в пост-шоу "Как выйти замуж". "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 10557
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 8964
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 8064
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 5922
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
7
 Просмотров: 4392
Знаменитости
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
 Просмотров: 189
Внучка Ротару захватила элегантным образом
Внучка Ротару захватила элегантным образом
3
 Просмотров: 828
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 5922
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 8055
Борщ не украинский - Макаревич удивил заявой
Борщ не украинский - Макаревич удивил заявой Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 43040
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть