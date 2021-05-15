Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал

Бывшая жена экс главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна, будет бороться за сердце "холостяка" з певицей и моделью Розали Номбре. Фото: Instagram

В 11 выпуске романтического реалити "Холостяк" главный герой - бизнесмен Михаил Заливако - вручил розы бывшей жене ексглавы Офиса президента Андрея Богдана Анне и певице и модели Розали Номбре. С шоу выбыла фитнес-тренер Даша Ставнича.

"Для меня ты была особая. Только тебя я познакомил со своим отцом, только тебе показал место, где прошло мое детство. Однако во время последнего свидания ты закрылась от меня. Ты мне дорога, мне очень больно тебя отпускать, но я не могу быть с той, которая так часто боится", - объяснил свое решение Михаил.

"Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и нашей истории наступил конец ", -прокомментировала решение Заливако в соцсети Даша Ставнича.

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На следующей неделе состоится финал шоу. Михаил Заливако выберет женщину, в которую по-настоящему влюбился.

Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. О том, что певица будет главной героиней реалити, объявили в пост-шоу "Как выйти замуж". "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.