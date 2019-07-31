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среда, 31 июля 2019 13:55

Шоу ангелов Victoria's Secret отменили

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Автор: Instagram
  Первый показ мод Victoria's Secret проходил в отеле «Плаза» в Нью-Йорке в августе 1995 года
Первый показ мод Victoria's Secret проходил в отеле «Плаза» в Нью-Йорке в августе 1995 года

В этом году грандиозное традиционное шоу от бренда нижнего белья Victoria's Secret не состоится. Западным СМИ об этом рассказала модель 28-летняя Шанина Шейк. Она неоднократно выходила на подиум в качестве ангела Victoria's Secret.

"К сожалению, в этом году шоу Victoria's Secret не произойдет. Это очень необычно, потому что обычно в это время я уже начинала подготовку к показу, но уверена, что в будущем ситуация изменится. Уверена, что они работают над брендом и пытаются найти новые возможности для шоу, потому что это лучшее шоу в мире", - сказала Шейк.

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Об отмене шоу заговорили после скандала, когда директор по маркетингу Эд Разек высказался против участия моделей plus-size и моделей-транссексуалов. Некоторые женщины вышли обнаженными на демонстрацию под офис бренда.

Недавно британская супермодель Наоми Кэмпбелл удивила сеть архивным ню-снимком. Обнаженное черно-белое фото звезда опубликовала в Instagram.

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