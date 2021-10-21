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пятница, 22 октября 2021 01:45

Сотни роз и дизайнерское кольцо: Кардашьян показала, как делал предложение любимый
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Американская бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась новыми чувственными фото с помолвки с барабанщиком Трэвис Баркером. Она показала, как прошло романтическая событие.

Помолвка состоялась на прошлых выходных. Музыкант устроил сюрприз женщине в американском Монтесито, где они отдыхали в отеле Rosewood Miramar Beach. Фотографии звезда реалити опубликовала в Instagram.

"Я просыпалась всю ночь, думая, что это был сон", - подписала она фото.

На пляже, куда привел Баркер любимую, были сотни роз, которые накануне выложили в форме сердца и букв "Т" и "К". Романтики также добавляли свечи в колбах.

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Барабанщик опустился на колено перед Кардашьян, признался ей в любви и вручил роскошное кольцо с бриллиантом. Его создала дизайнер Лоррейн Шварц.

Американская звезда реалити Кортни Кардашьян показала, как признавался в любви музыкант Трэвис Баркер
Фото: instagram.com/kourtneykardash
Американская звезда реалити Кортни Кардашьян показала, как признавался в любви музыкант Трэвис Баркер
Американская звезда реалити Кортни Кардашьян показала, как признавался в любви музыкант Трэвис Баркер
Американская звезда реалити Кортни Кардашьян показала, как признавался в любви музыкант Трэвис Баркер
Американская звезда реалити Кортни Кардашьян показала, как признавался в любви музыкант Трэвис Баркер

Американская звезда реалити 42-летняя Кортни Кардашьян объявила, что выходит замуж. Музыкант 45-летний Трэвис Баркер признался ей в любви 17 октября.

Барабанщик панк-группы Blink-182 сделал предложение руки и сердца на побережье океана. Баркер признавался ей в любви в отеле Rosewood Miramar в американском Монтесито.

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