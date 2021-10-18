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понедельник, 18 октября 2021 11:32

Кардашьян выходит замуж и поделилась нежными фото с помолвки
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Американская звезда реалити 42-летняя Кортни Кардашьян объявила, что выходит замуж. Музыкант 45-летний Трэвис Баркер признался ей в любви 17 октября.

Барабанщик панк-группы Blink-182 сделал предложение руки и сердца на побережье океана. Нежные фото Кардашьян показала в Instagram.

"Навсегда", - подписала звезда фотографии.

Американская телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер заручились
Фото: instagram.com/kourtneykardash
Американская телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер заручились
Американская телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер заручились
Американская телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер заручились
Американская телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер заручились

Баркер признавался ей в любви в отеле Rosewood Miramar в американском Монтесито. Инсайдер рассказал изданию eonline.com, что на помолвке были также Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон.

"Кортни удивилась, увидев там Хлое и Тристана. Трэвис провел Кортни на пляж, где он расставил красные и белые цветы в форме сердца. Это имело романтичный вид. Я видел, как Кортни улыбалась и с удивлением прижала руку ко рту. После этого семья оставила пару наедине", - поделился очевидец.

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Впоследствии сестра звезды Ким Кардашян показала видео в InstaStories, как пара целуется, и обручальное кольцо невесты.

О романе Кардашьян и Баркера ходили слухи еще в январе. Пара официально объявила об отношениях в феврале.

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Дата
18
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