Кардашьян выходит замуж и поделилась нежными фото с помолвки

Американская звезда реалити 42-летняя Кортни Кардашьян объявила, что выходит замуж. Музыкант 45-летний Трэвис Баркер признался ей в любви 17 октября.

Барабанщик панк-группы Blink-182 сделал предложение руки и сердца на побережье океана. Нежные фото Кардашьян показала в Instagram.

"Навсегда", - подписала звезда фотографии.

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Баркер признавался ей в любви в отеле Rosewood Miramar в американском Монтесито. Инсайдер рассказал изданию eonline.com, что на помолвке были также Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон.

"Кортни удивилась, увидев там Хлое и Тристана. Трэвис провел Кортни на пляж, где он расставил красные и белые цветы в форме сердца. Это имело романтичный вид. Я видел, как Кортни улыбалась и с удивлением прижала руку ко рту. После этого семья оставила пару наедине", - поделился очевидец.

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Впоследствии сестра звезды Ким Кардашян показала видео в InstaStories, как пара целуется, и обручальное кольцо невесты.

О романе Кардашьян и Баркера ходили слухи еще в январе. Пара официально объявила об отношениях в феврале.