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пятница, 04 июня 2021 13:13

"Составила завещание" - Приходько в нижнем белье рассказала о сложных родах
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Исполнительница Анастасия Приходько опубликовала архивные фото, на которых позировала беременной. Также рассказала, что во время третьей беременности много плакала.

На снимках, опубликованных в Instagram, певица появилась только в комплекте черного нижнего белья. Она показала беременный живот. В посте под фото Приходько поделилась, что боялась умереть во время родов.

Приходько рассказала о сложных родах
Фото: instagram.com/prykhodko_official
Приходько рассказала о сложных родах
Приходько рассказала о сложных родах
Приходько рассказала о сложных родах
Приходько рассказала о сложных родах

"Помню, как плакала на пятом месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать". В голове крутилось постоянно одно и то же: мне 33, третьи роды. Вдруг у меня не получится или что-то пойдет не так? Вдруг не хватит сил и я оставлю двух детей без мамы? Было страшно. Этот страх меня преследовал с момента, как я узнала о беременности", - отметила она.

Она призналась, что роды были сложными.

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"Мой страх никуда не ушел до родов. Роды были сложные, так же как и первые. Было адски больно и страшно. Я плакала, ругалась и посылала всех подальше. Но теперь у меня есть сын Лука", - добавила певица.

Артистка Анастасия Приходько, которая в апреле сообщила, что стала матерью в третий раз, поделилась с фанатами откровенной фотографией. Она показала фигуру после родов. Позировала в сером нижнем белье и белой рубашке.

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Дата
04
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