Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте

Украинская певица Sonya Kay представила видео на новую песню "Ходимо". Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работали электронный дуэт Ost&Meyer.

Съемки видео проходили в Киеве, где певица вместе со съемочной командой устроили экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

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Режиссерами клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые сотрудничали с Олей Поляковой, группой "Антитела", TamerlanAlena. Клип "Ходимо" станет второй совместной работой Sonya Kay и режиссеров. Образы создавала Аиша Милевская.

"Обожаю экстрим, который постоянно происходит со мной на съемочной площадке. На этот раз мы ездили в лимузине по воде, а в яхте гоняли по улицам Киева. Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на телефон", - поделилась Sonya Kay.

12 ноября украинская певица Maruv получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издание Glamour Russia в Москве.