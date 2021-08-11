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среда, 11 августа 2021 15:00

Солистка группы Kazka рассказала, почему назвала себя квиром
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Артистка Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром. Она заверила, что все ее предыдущие романы были с мужчинами.

"Мое отношение к квир-людям немного нетрадиционное, как и написано в Википедии", - отметила солистка группы Kazka в "Экзамене" Маши Ефросининой.

Певица рассказала, что поддерживает и общается с KyivPride, а также у нее есть близкие друзья нетрадиционной ориентации и постоянно их защищает. Она недавно резко объявила о том, что есть квир-человеком. Таким образом поддержала исполнителя Melovin, который на сцене заявил о своей нетрадиционной ориентации.

Зарицкая извинилась перед теми, кто из-за ее заявление получили "не слишком прекрасные эмоции" и которые "могли потерять иллюзии в спокойную, элегантную и правильную Kazka".

"Квир-люди - это не только сексуальные отношения. Это также люди, которые нетрадиционно смотрят на этот мир, может, нетрадиционно относятся к браку или считают себя чайлдфри. Это все витки людей, которые не очень вписываются в традиционные отношения. То есть я себя отношу к этим людям, опять-таки. И, может, потому, что мне не очень удается встречаться с парнями. Я очень открыта в этом плане, и я больше за свободу во всем. Я не хочу ставить какие-то рамки, не хочу, чтобы это было загнано в "я гетеросексуальная". Я за свободу. Не хочу говорить, что я всю жизнь проведу именно в вот такой форме, я хочу быть открыта ко всему", - отметила она.

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром
Фото: instagram.com/kazka.band
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром

Сейчас исполнительница не имеет романтических отношений. Она добавила, что ей не хватает внимания со стороны мужчин. Просто Зарицкая не хочет иметь роман.

"Может, я сама их отталкиваю своим поведением, потому что очень часто я начинаю морозиться от людей. Может, это какая-то неуверенность до конца в себе", - сказала она.

Звезда объяснила, что хочет максимально заниматься своим творчеством. И понимает, что отношения забрали бы в нее "много времени, мыслей и эмоций".

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"Это ужасно сейчас прозвучит, но я не хочу забивать себе мозг отношениями", - пояснила артистка.

Артист 24-летний Melovin, который во время концерта признался в нетрадиционной ориентации, продолжает откровенно рассказывать о своем камингауте. Константин Бочаров (настоящее имя певца. - Gazeta.ua) поделился воспоминаниями, как впервые осознал свою ориентацию.

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