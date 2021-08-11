Солистка группы Kazka рассказала, почему назвала себя квиром

Артистка Александра Зарицкая объяснила, почему назвала себя квиром. Она заверила, что все ее предыдущие романы были с мужчинами.

"Мое отношение к квир-людям немного нетрадиционное, как и написано в Википедии", - отметила солистка группы Kazka в "Экзамене" Маши Ефросининой.

Певица рассказала, что поддерживает и общается с KyivPride, а также у нее есть близкие друзья нетрадиционной ориентации и постоянно их защищает. Она недавно резко объявила о том, что есть квир-человеком. Таким образом поддержала исполнителя Melovin, который на сцене заявил о своей нетрадиционной ориентации.

Зарицкая извинилась перед теми, кто из-за ее заявление получили "не слишком прекрасные эмоции" и которые "могли потерять иллюзии в спокойную, элегантную и правильную Kazka".

"Квир-люди - это не только сексуальные отношения. Это также люди, которые нетрадиционно смотрят на этот мир, может, нетрадиционно относятся к браку или считают себя чайлдфри. Это все витки людей, которые не очень вписываются в традиционные отношения. То есть я себя отношу к этим людям, опять-таки. И, может, потому, что мне не очень удается встречаться с парнями. Я очень открыта в этом плане, и я больше за свободу во всем. Я не хочу ставить какие-то рамки, не хочу, чтобы это было загнано в "я гетеросексуальная". Я за свободу. Не хочу говорить, что я всю жизнь проведу именно в вот такой форме, я хочу быть открыта ко всему", - отметила она.

Фото: instagram.com/kazka.band

Сейчас исполнительница не имеет романтических отношений. Она добавила, что ей не хватает внимания со стороны мужчин. Просто Зарицкая не хочет иметь роман.

"Может, я сама их отталкиваю своим поведением, потому что очень часто я начинаю морозиться от людей. Может, это какая-то неуверенность до конца в себе", - сказала она.

Звезда объяснила, что хочет максимально заниматься своим творчеством. И понимает, что отношения забрали бы в нее "много времени, мыслей и эмоций".

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"Это ужасно сейчас прозвучит, но я не хочу забивать себе мозг отношениями", - пояснила артистка.

Артист 24-летний Melovin, который во время концерта признался в нетрадиционной ориентации, продолжает откровенно рассказывать о своем камингауте. Константин Бочаров (настоящее имя певца. - Gazeta.ua) поделился воспоминаниями, как впервые осознал свою ориентацию.