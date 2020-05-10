Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності

Фото: maximum.fm

Графический дизайнер Ард Гелинк создает коллажи звезд, на которых те позируют со своими младшими копиями.

Гелинк благодаря искусному использованию фотошопа отлично сочетает 2 версии одного человека в одно изображение, пишет Радио Максимум.

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Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Леди Гага, Фредди Меркьюри и многие другие селебрити уже попали "под фотошоп" художника.

Приложение Gradient, которое ищет общие черты пользователей со звездами, набирает популярности в сети. Фото-коллажи со знаменитыми клонами заполонили Instagram и Twitter.