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понедельник, 11 мая 2020 22:45

Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27

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Мадонна
Фото: maximum.fm
Леонардо Ди Каприо
Сара Джессика Паркер
Анджелина Джоли
Мерилин Монро

Графический дизайнер Ард Гелинк создает коллажи звезд, на которых те позируют со своими младшими копиями.

Гелинк благодаря искусному использованию фотошопа отлично сочетает 2 версии одного человека в одно изображение, пишет Радио Максимум.

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Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Леди Гага, Фредди Меркьюри и многие другие селебрити уже попали "под фотошоп" художника.

Приложение Gradient, которое ищет общие черты пользователей со звездами, набирает популярности в сети. Фото-коллажи со знаменитыми клонами заполонили Instagram и Twitter.

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