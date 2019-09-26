Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис

Фото: Gradient Photo Editor

Приложение Gradient, которое ищет общие черты пользователей со звездами, набирает популярности в сети.

Фото-коллажи со знаменитыми клонами заполонили Instagram и Twitter.

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Gazeta.ua решила выяснить, на каких зарубежных селебритис похожи украинские и российские звезды шоубиза.

Оказалось, что мультиартист Дмитрий Монатик имеет общие черты с бразильским футболистом Филипе Коутиньо, а певица Оля Полякова похожа на Анджелину Джоли в молодости. Также удивил продюсер и певец Потап, который имеет общие черты с актером Томом Харди.

Facebook запускает в США приложение для знакомств. "Facebook-свидания" станут платформой для поиска партнеров через общие интересы, события и группы, сообщает сайт компании Facebook.