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София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
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Артистка София Ротару продает отель в оккупированном Крыму. Цена бутик-отеля Villa Sofia, который расположен в центре Ялты, - €23 млн.

Российская модель и исполнительница Анна Калашникова рассказала некоторым российским СМИ, что риэлтор предложил ей приобрести отель Villa Sofia. Сначала Ротару хотела за него €25 млн. Теперь она снизила цену на 2 млн.

"На сегодня такая покупка мне не по карману. Я много трачу на содержание недвижимости, расположенной в Испании и в Москве", - пояснила Калашникова.

София Ротару продает гостиницу в Крыму
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Бутик-отель, который продает София Ротару за €23 млн в Крыму
Бутик-отель, который продает София Ротару за €23 млн в Крыму
Бутик-отель, который продает София Ротару за €23 млн в Крыму
Бутик-отель, который продает София Ротару за €23 млн в Крыму

Она отметила, что сын Ротару Руслан Евдокименко ранее занимался гостиничным бизнесом. И именно он продает отель.

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Около 30 лет назад народная артистка Украины арендовала фундамент купален Роффе 1897 года. На ремонт Ротару потратила около $1 млн. Именно здесь и был построен отель. Теперь он выставлен на продажу.

Народная артистка Украины София Ротару впервые за два года выступила на российском ежегодном фестивале "Песня года" в Москве. Певица прилетела в российскую столицу по приглашению Игоря Крутого. Ротару не скрывала факта своего участия в концерте.

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