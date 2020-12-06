София Ротару выступила в Москве

Народная артистка Украины София Ротару впервые за два года выступила на российском ежегодном фестивале "Песня года" в Москве.
Так, артистка прилетела в российскую столицу по приглашению Игоря Крутого.
Ротару не скрывала факта своего участия в концерте. Несколько дней назад ее невестка Светлана в Сторис показывала, как они вместе выбирали наряды для выступления.
Стоит отметить, что София Ротару вернулась на "Песню года", в которой поет с 1973-го года.
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Кроме Ротару, на "Песне года" выступили также украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий.
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Российскому певцу Валерию Сюткин запретили въезд в Украину. Причиной называют высказывания мужа о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире телеканала РФ. Об этом сообщила пресс служба СБУ. Также напомнили процедуру запрета въезда иностранным гражданам в Украине, потому что получают много запросов по этому поводу.
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