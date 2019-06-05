Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых "Людей Икс"

Фото: Reuters

Голливудские актеры побывали на премьере фантастической ленты "Люди Икс: Темный феникс". Звезды поражали изысканными платьями и элегантными костюмами. Посмотреть на главных персонажей фильма собрались сотни фанатов.

Одной из самых изысканных была 28-летняя Дженнифер Лоуренс, сыгравшая Мистик. Для красной дорожки она выбрала черное платье в пол с глубоким декольте. На шее имела серебряную подвеску.

Автор: Reuters Голливудские актеры побывали на премьере фантастической ленты "Люди Икс: Темный феникс"

Самая молодая 23-летняя Софи Тернер, которая недавно распрощалась с ролью Санси в сериале "Игра престолов", на премьере появилась в узком серо-черном платье с блестящей вышивкой и черным кожаным поясом. Для фотографов она позировала с мужем Джо Джонасом.

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Белым пятном на мероприятии стала актриса 42-летняя Джессика Честейн, которая присоединилась к франшизе впервые. Поклонников она удивляла кремовым комбинезоном через плече со шлейфом.

Автор: REX Джессика Честейн присоединилась к франшизе "Люди Икс" впервые

На премьере также побывала актриса 54-летняя Фамке Янссен, которая играла в первых часть мутанта Джин Грей. Ее молодую версию и воплотила Софи Тернер.

Автор: Reuters Фамке Янссен играла мутанта Джин Грей в первых 3-х частях "Людей Икс"

3 июня в Бруклинском музее в Нью-Йорке состоялась церемония награждения модной премии CFDA. На мероприятии побывало много знаменитостей, которые подготовили для красной дорожки свои стильные наряды. Среди них были модели Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Анна Винтур, Диана Крюгер, Хайди Клум, Дженнифер Лопес.