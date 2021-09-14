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пятница, 17 сентября 2021 09:00

Софи Лорен вышла замуж

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Софи Лорен вышла замуж
Весь медовый месяц Софи проплакала. Фото: pixabay

17 сентября 1957 года актриса Софи Лорен вышла замуж за итальянского режиссера Карло Понти.

Церемонию провели в Мексике, потому что Ватикан не давал Понти разрешение ни на развод с первой женой, ни на брак с новой. Пара не смотря на все трудности прожила вместе 50 лет.

Впервые влюбленные встретились, когда актрисе было 16 лет, а Карло Понти 38. Режиссера поразила внешность актрисы и он решил сделать из нее звезду, представив миру.

"Я сразу понял, что она замечательная. Что-то играло в ней, она как бы светилась", - вспоминал Понти. Благодаря ему Софи Лорен стала мировым секс-символом.

"Он дал мне уверенность и стабильность, которые держали меня на земле, в то время как мир вокруг меня, казалось, кружил удивительно захватывающее", - говорила актриса.

Понти решил жениться на Софи Лорен и потому, что был уже женат, заставил своих адвокатов заключить брак по доверенности между ним и актрисой в Мексике. Этот союз был незаконным в Италии и, по сути, сделал Понте двоеженцем. Должен бил решать это внезапно, потому что в жизни Софи появился другой мужчина. Во время съемок фильма "Гордость и страсть" она познакомилась с Кэри Грантом, который сильно влюбился. Грант был старше на 53 лет, элегантный, популярный и красивый.

Но Лорен выбрала Понти и пара поженилась. В Италии католическая церковь называли действия супругов незаконными юридически и недействительными перед Богом. Понты и Лорен отлучили от причастия. Даже домохозяйки подписывали петиции, требуя от правительства наказать грешников и двоеженцев. Им по итальянскому законодательству угрожал арест. Супруги поселились в Швейцарии. Весь медовый месяц Софи проплакала. В 1959-м Лорен и Понти объявили, что аннулировали мексиканский брак, и вернулись в Италию. С тех пор, хотя и жили вместе, но снимали апартаменты под вымышленными именами и на все светские мероприятия ездили отдельно.

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Они официально поженились через семь лет. Софи Лорен пережила четыре выкидыша. Но с пятой попытки на свет появился сын Понти Карло-младший. Через четыре года еще один - Эдуардо.

Американская актриса Грейс Келли и князь Монако Ранье ІІІ поженились 18 апреля 1956 года. Вслед за гражданской церемонией заключения брака на следующий день состоялось и венчание в церкви. На свадьбе были сотни гостей, их приветствовали со всех уголков мира. Невеста надела платье с кружевом и жемчугом.

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Дата
17
сентября

Софи Лорен вышла замуж

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