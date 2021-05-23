Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения

Фото: Instagram.com/maneskinofficial

Победителем Евровидения-2021 стал итальянский группа Måneskin с песней Zitti e buoni. По результатам голосования жюри и телезрителей они получили 524 балла.

Интересно, что участники группы, вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки, познакомились еще в школе. Группу создали в 2016 году в Риме. Кстати, название коллектива Måneskin происходит от датского слова, что в переводе означает "лунный свет".

Для своих выступлений музыканты выбрали смесь рэп-рока, фанк-рока, глэм-рока и стоунер-рока. Песни на итальянском и английском языках.

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Популярность группе принесло участие в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor 2017 года, где она заняла второе место. Вскоре вышел первый сингл Måneskin - Chosen и миниальбом с каверами, которые выполнялись на X Factor. 2018 выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал хитом, а также альбом Il ballo della vita.

Их самый популярный клип на песню Torna a casa собрал около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Недавно группа объявила о релизе своего нового альбома Teatro d'ira.

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Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран-членов ЕВС, которые подали заявки на участие. Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх минут. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести артистов одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путём голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале.