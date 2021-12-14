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среда, 15 декабря 2021 01:45

Соблазнительный магнетизм: Кардашьян посветила пышными формами для глянца
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Американская бизнесвумен и телезвезда 41-летняя Ким Кардашьян в стильных образах снялась для журнала i-D.

Реалити-дива предстала перед объективом итальянско-американского фотографа Марио Сорренти. Выбрала для эффектной фотосессии облегающее боди из общей коллекции брендов Skims и Fendi, наряды размера оверсайз от Balenciaga и украшения от Tiffany & Co.

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в потрясающих образах
Фото: Марио Сорренти для журнала i-D
Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в потрясающих образах
Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в потрясающих образах
Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в потрясающих образах
Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в потрясающих образах

В разговоре с изданием Кардашьян поделилась планами на будущее.

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"Мой главный приоритет – мои дети. Я просто надеюсь вырастить хороших и уравновешенных детей. Надеюсь, что через 10 лет мы будем просто наслаждаться жизнью и помогать другим людям. Это моя цель", - сказала она.

Американская телезвезда 41-летняя Ким Кардашьян еще не успела развестись с рэпером Канье Вестом, но уже имеет бурный роман. СМИ подловили бизнесвумен с американским комиком и актером 28-летним Питом Дэвидсоном. Пара держалась за руки.

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