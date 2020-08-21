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пятница, 21 августа 2020 16:06

Соблазнительная жена "холостяка" показала аппетитные ягодицы
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Квиткова публикует сексуальные фото.
Фото: instagram.com/kvittkova
Квиткова публикует сексуальные фото.
Квиткова публикует сексуальные фото.
Квиткова публикует сексуальные фото.
Квиткова публикует сексуальные фото.

Даша Квиткова - жена экс-героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина - публикует откровенные фотографии с отдыха. Пара после свадебной церемонии отправилась в турецкий город Белек.

Эротическую фотографию Квиткова опубликовала в своем Instagram.

На последнем снимке бывшая участница "Холостяка" позировала в розовом купальнике, лежа на белом одеяле на траве.

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"Приведу тебя сюда, ты будешь смотреть на восход солнца, а я тебя", - написала Квиткова в своем Instagram.

26-летняя Виктория - экс-участница 10-го сезона "Холостяка" - публикует в Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Она отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.

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