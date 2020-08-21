Соблазнительная жена "холостяка" показала аппетитные ягодицы

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова - жена экс-героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина - публикует откровенные фотографии с отдыха. Пара после свадебной церемонии отправилась в турецкий город Белек.

Эротическую фотографию Квиткова опубликовала в своем Instagram.

На последнем снимке бывшая участница "Холостяка" позировала в розовом купальнике, лежа на белом одеяле на траве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-герой "Холостяка" и его возлюбленная сыграли свадьбу дороже 2 млн грн

"Приведу тебя сюда, ты будешь смотреть на восход солнца, а я тебя", - написала Квиткова в своем Instagram.

26-летняя Виктория - экс-участница 10-го сезона "Холостяка" - публикует в Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Она отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.