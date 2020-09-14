Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой

Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Словацкая фитнес-модель 30-летняя Люсия Яворчекова продолжает поражать подписчиков эротическими фотографиями. Публикует фото в Instagram.

На серии снимков полураздетая спортсменка позирует только в белой рубашке, которая едва прикрывает аппетитные формы. Фотосессию устроила на пляже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Длинноногая Снежана Онопко примерила дерзкий образ

"Некоторые могут решить ненавидеть вас только потому, что ваша уверенность напоминает им об их сомнениях", - подписала фотографии девушка.

Фитнес-модель родом из Братиславы, Словакия, 30-летняя Люсия Яворчекова регулярно радует поклонников сексуальными фотографиями. Публикует фото в Instagram. Спортсменка на последнем снимке позирует обнаженной, прикрываясь полотенцем. Волосы собрала в пучок.