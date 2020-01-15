Соблазнительная Тина Кунаки показала новое тату на ягодицах

Фото: Instagram Тины Кунаке

22-летняя модель Тина Кунаки поделилась с поклонниками снимками с отдыха в Ипанеме в Рио-де-Жанейро.

На снимках в Instagram она позирует в стрингах и купальном топе. На ягодице у девушки появилась татуировка в виде скорпиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кунаки похвасталась стройной фигурой после родов

Скорее всего, вместе с девушкой и ее дочь Амазони. В апреле ей исполнится только год, но она уже часто путешествовала со своими родителями.

Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель впервые показали лицо новорожденной дочери Амазони. Одному из папарацци удалось сфотографировать семью Кассель-Кунаки на прогулке.