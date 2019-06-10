Первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки появились в сети

Фото: showdream.org

Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель вперыве показали лицо новорожденной дочери Амазони.

Одному из папарацци удалось сфотографировать семью Кассель-Кунаки на прогулке.

Тина и Венсан держали дочь на руках по очереди. На снимке Амазони одета в розовый комбинезон.

Пользователи сети считают, что девочка больше похожа на звёздного отца.

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Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями в апреле 2019-го. Для модели это первый ребёнок. У Весана уж есть 2 взрослые дочери от предыдущего брака с Моникой Беллуччи - 14-летняя Дева и 8-летняя Леони.