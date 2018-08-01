Соблазнительная Эрика Герцег заветила роскошный бюст в бикини

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Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделились с поклонниками снимком в бикини с пляжа.

Красавица демонстрирует роскошную фигуру и снимает на видео окружающую красоту.

Сейчас звезда в Турции и, судя по ее словам, график позволил ее ненадолго насладиться солнцем.

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"Моя Любовь к тебе, как море...не знает берегов", - подписала снимок звезда.

Ранее Герцег заявила, что обязана пластическому хирургу только бюстом, а всем остальным - спорта и правильному питанию. "Грудь я делала, потому что они маленькие стали, у меня была большой вес, у меня было более 35 килограммов. А ягодицы мои. Для этого надо приседать, девушки, и бегать много", - говорит красавица. В этом году из группы "ВИА Гра" ушла одна из его солисток - певица Миша Романова. Звезда решила строить семью и взяла паузу в музыкальной сфере.