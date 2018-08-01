 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 918
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5562
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2124
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 342
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5337
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6156
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1566
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6426
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10593
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4977
Фото
Все фото
4
32
8
12
13
Соблазнительная Эрика Герцег заветила роскошный бюст в бикини
Соблазнительная Эрика Герцег заветила роскошный бюст в бикини
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Джессика Симпсон в мини-платье едва удержалась на высоких каблуках
Джессика Симпсон в мини-платье едва удержалась на высоких каблуках
Видео
Все видео
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1584
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3348
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 684
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4977
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1044
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 17:00

Соблазнительная Эрика Герцег заветила роскошный бюст в бикини
4

  Комментировать

Эрика Герцег
Фото: Социальные сети
Эрика Герцег
Эрика Герцег
Эрика Герцег

Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделились с поклонниками снимком в бикини с пляжа.

Красавица демонстрирует роскошную фигуру и снимает на видео окружающую красоту.

Сейчас звезда в Турции и, судя по ее словам, график позволил ее ненадолго насладиться солнцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице

"Моя Любовь к тебе, как море...не знает берегов", - подписала снимок звезда.

Ранее Герцег заявила, что обязана пластическому хирургу только бюстом, а всем остальным - спорта и правильному питанию.

"Грудь я делала, потому что они маленькие стали, у меня была большой вес, у меня было более 35 килограммов. А ягодицы мои. Для этого надо приседать, девушки, и бегать много", - говорит красавица.

В этом году из группы "ВИА Гра" ушла одна из его солисток - певица Миша Романова. Звезда решила строить семью и взяла паузу в музыкальной сфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соблазнительная Эрика Герцег заветила роскошный бюст в бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Впервые снесли памятник Ленину

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 148251
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 86077
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 55572
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 27443
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 26357
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Порошенко дал срочное задание по России
5
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Голосов: 28712
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua