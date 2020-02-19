Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж

Фото: фото предоставлено пиар-менеджером Екатерины Бужинской

Украинская певица Екатерина Бужинская представила страстную песню в неожиданном образе.

Эмоциональный трек "Танго - Femme Fatale" о любви, которая окрыляет и которая убивает подкрепила специальной фотосессией, которая знаменует скорый приход весны и новых ярких эмоций. Поклонники артистки уже видели ее во многих неожиданных образах, но мало кто ожидал, что платиновая блондинка Екатерина предстанет в образе рыжеволосой соблазнительницы.

"В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в другом образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность другим увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний вид часто приводит некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой горячей песни", - говорит Gazeta.ua Екатерина Бужинская.

После выхода этой фотосессии певица в очередной раз закрепила за собой статус "femme fatale" украинской сцены. А песня авторства Елены Безикович лишь подтверждает, что "американские" горки в отношениях мужчины и женщины это неотъемлемый атрибут любви.

"В моей жизни была такая любовь, когда была на грани и готова была потерять себя ради желанного мужчины, но все же вовремя поняла, что нужно держать баланс и не растворяться в другом без остатка", - объясняет певица.

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Новая песня "Танго - Femme Fatale" выгодно отличается благодаря голосу - контральто, которым владеет Екатерина Бужинская. Также голосом контральто обладают София Ротару и Алла Пугачева.

Украинская певица Екатерина Бужинская выпустила очередной народный хит. Релиз новой песни "Кум мой золотой" народная артистка Украины подкрепила новой провокационной фотосессией в золотом платье. Благодаря необычному наряду звезда выглядит празднично и невероятно соблазнительно.