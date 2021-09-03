Соблазнительная Деми Роуз поразила пикантным ретро-образом

Британская модель Деми Роуз поделилась в Instagram эффектными снимками итальянских каникул.

Звезда устроила фотосессию на острове Капри в раритетном красном кабриолете.

Она позировала в соблазнительном черном боди, белых солнцезащитных очках и шелковом платке. На одном из фото Роуз появилась в бигуди.

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"Итальянская мечта", - подписала Деми яркие фото в стиле 1940-х годов.

Британская модель 26-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников горячими фото. На одной серии фотографий модель предстала на террасе в белоснежной комбинации и крошечных трусиках.