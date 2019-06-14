Собираются на свидание: Рианна и Меган Маркл нашли общий язык

Меган Маркл и Рианна стали подругами. Фото: cosmo.ru

Барбадосская певица Рианна переехала к своему бойфренду Хассану Джамилю в Лондон и подружилась с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

По данным инсайдеров, знаменитости познакомились на одном из мероприятий в Голливуде достаточно давно.

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Женщины начали близко общаться только после переезда Рианны в Англию.

"На самом деле, у них много общего с точки зрения стиля и общей потребности в полной конфиденциальности в личной жизни", - поделился инсайдер.

Рианна и Меган уже начали планировать двойное свидание со своими возлюбленными.

Недавно герцогиня Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Издание Vogue назвало герцогиню Сассекскую "современной принцессой, которая обладает революционной силой".