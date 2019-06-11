"Собираюсь замуж?" - Рианна рассказала о возлюбленном

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Барбадосская певица Рианна призналась, что её сердце занято. Избранником знаменитости стал 30-летний миллиардер Хассан Джамиль.

Об этом звезда рассказала в интервью с Сарой Полсон изданию Interview.

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31-летняя Рианна 2 года не говорила о личной жизни. Ее возлюбленный - сын автомобильного магната Моххамеда Джамиля и вице-президент компании Toyota. Состояние его семьи становит $1,5 млрд.

Рианна призналась, что на самом деле влюблена.

"Собираюсь ли я замуж? Один Бог знает. Мы планирует, а Бог только смеется над нашими планами, правда? Одно я знаю точно, очень хочу стать матерью", - без сомнений прокомментировала знаменитость.