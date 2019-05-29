Снова невеста: Регина Тодоренко выходит замуж

Регина Тодоренко и Влад Топалов снова сыграют свадьбу. Фото: @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов планируют устроить пышную свадьбу. Пара поженилась еще в октябре 2018-го, но событие не праздновали из-за беременности Регины.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram.

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Звезда запостила фото в белом купальнике в бассейне. В руках держала букет невесты.

"Я выхожу замуж. Мы с Владом готовимся к пышному мероприятию", - подписала пост Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 29 Май 2019 в 2:11 PDT

Ведущая Регина Тодоренко стала мамой в декабре 2018-го. Она родила мальчика. Первенца назвали Михаил.