Смотрела сквозь бутылку - актриса раскрыла тайны съемок спортивной драмы "Пульс"

Накануне съемок фильма "Пульс" актриса 26-летняя Наталья Бабенко познакомилась со спортсменкой Оксаной Ботурчук. На основе истории легкоатлетки и создана лента. Премьера состоится 22 июля.

"Волновалась перед пробами на "Пульс". Но когда пришла на кастинг, отдала все на волю случая. Повезло с режиссером Сергеем Чеботаренко. Он со всеми находил общий язык и бережно относился к нам. Ставил задачи осторожно, не кричал. Благодаря ему царила классная атмосфера на площадке. Мы постоянно шутили. Никто никого не учил. У нас был творческий состав", - рассказала Бабенко корреспонденту Gazeta.ua.

Актриса приезжала к Ботурчук в Днепр.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA Актриса Наталья Бабенко поделилась деталями съемок драмы "Пульс"

"Познакомила с семьей, показала детские фото. Я почувствовала, что она открытая, добрая и искренняя. Когда мы поехали в легкоатлетический манеж, Оксана показала, как тренируется. Мне было интересно и полезно. Поняла, что Виталия Ротар тренирует по такой же специфике.

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На репетиции перед съемками искали взгляд главной героини. Сергей предложил посмотреть на все сквозь бутылку. Сделали это, чтобы понять, насколько плохо видит Оксана. Затем зафиксировала, когда режиссеру понравилось. А на площадке срабатывало само по себе", - добавила она.

Наталья Бабенко для съемок в фильме "Пульс" тренировалась почти каждый день полгода. Во время подготовки к съемкам отказалась от сладкого, алкоголя. Придерживалась правил здорового питания. Могла себе позволить изредка правильные сладости.