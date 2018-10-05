СМИ сообщили о радикальном решении Лорак

Певица Ани Лорак, которая раздавала советы о счастливых отношениях, разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.
Эту информацию подтвердили столичные нотариусы, передает "Инфотаб".
"В киевскую нотариальную контору поступило письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и сообщила нотариусам не предпринимать никаких действий с этой недвижимостью, так как у нее начался бракоразводный процесс", - сообщили нотариусы.
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Летом внимание СМИ привлекла личная жизнь Ани Лорак. Ее подруги рассказали о том, что муж изменяет певице.
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