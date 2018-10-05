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пятница, 05 октября 2018 16:50

СМИ сообщили о радикальном решении Лорак

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Автор: korrespondent.net
  15 августа 2018 года Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу отметили годовщину - девятилетие совместной жизни
15 августа 2018 года Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу отметили годовщину - девятилетие совместной жизни

Певица Ани Лорак, которая раздавала советы о счастливых отношениях, разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Эту информацию подтвердили столичные нотариусы, передает "Инфотаб".

"В киевскую нотариальную контору поступило письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и сообщила нотариусам не предпринимать никаких действий с этой недвижимостью, так как у нее начался бракоразводный процесс", - сообщили нотариусы.

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Летом внимание СМИ привлекла личная жизнь Ани Лорак. Ее подруги рассказали о том, что муж изменяет певице.

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Дата
05
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