Смелые декольте, потрясающие платья и яркие купальники: чем поражают самые красивые женщины планеты

9 сентября отмечают Международный день красоты. Его ввели в 1995 году по инициативе комитета эстетики и косметологии CIDESCO.

Считают, что это профессиональный праздник всех причастных к бьюти-индустрии. И особенно женщин, принимавших участие в конкурсах красоты.

По этому случаю Gazeta.ua подготовила подборку об обладательницах титула "Мисс Вселенная" последних пяти лет.

Фото: instagram.com/missuniverse

В этом году 69-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в мае в Майами в США. В нем победила представительница Мексики 26-летняя Андреа Месса.

Корону победительницы "Мисс Вселенная-2019" получила модель из Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Конкурс проходил в Атланте в США.

Титул первой красавицы в 2018 году завоевала 24-летняя Катриона Грей с Филиппин. Тогда 67-й всемирный конкурс красоты состоялся в Таиланде.

Конкурс "Мисс Вселенная-2017" проводили в Лас-Вегае в США. Тогда победила 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.

"Мисс Вселенная-2016" стала француженка 24-летняя Ирис Миттенар. 65-й конкурс красоты проходил в столице Филиппин Маниле.

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Киевлянка Валерия Байрамова победила в международном конкурсе красоты в Майами в США и получила титул Ms. World International 2021. Украинка впервые в истории этого конкурса стала главной победительницей . В нем приняли участие 56 девушек из разных уголков мира.