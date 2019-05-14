"Слишком вульгарно" - Лобода взорвала сеть новым снимком

Instagram-пост Светланы Лободы раскритиковали за откровенные снимки. Фото: Hochu.ua

Украинская поп-дива Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, который сразу раскритиковали в сети.

Скандальное фото звезда опубликовала в Instagram. На нем она позировала в бежевом строгом костюме с расстегнутым пиджаком, под которым - черный бюстгальтер.

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Однако поклонники не оценили стараний певицы и бурно отреагировали на новую публикацию: "Слишком вульгарно, жаль", "Как дура сидит", "Очень дерзкая поза", "Безобразно сидите,"леди" ,"У меня батя так сидит".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coffee break 😎 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 13 Май 2019 в 7:11 PDT

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, разместила в сети откровенный снимок без одежды. На снимке знаменитость в белом белье стоит возле кровати в спальне. На лице певицы легкий макияж, волосы распущены.