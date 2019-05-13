"Потапу повезло" - Настя Каменских позировала полуголой

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 945
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Просмотров: 2529
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2646
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1989
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4700
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1161
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3024
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3456
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5778
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
3
14
4
5
5
Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
Меган Маркл потратила на беременность более $1,3 млн
Меган Маркл потратила на беременность более $1,3 млн
Тодоренко и Топалов хвастают идеальным утром в Турции
Тодоренко и Топалов хвастают идеальным утром в Турции
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
Видео
Все видео
Эмилия Кларк рассказала, как решалась на обнаженные сцены в "Игре престолов"
Эмилия Кларк рассказала, как решалась на обнаженные сцены в "Игре престолов"
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
"Какой позор" - Наталью Могилевскую осудили за голую попу
"Какой позор" - Наталью Могилевскую осудили за голую попу
Назвали лучший сериал 2019-го
Назвали лучший сериал 2019-го
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Просмотров: 2529
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1062
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3294
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1449
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 36
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
понедельник, 13 мая 2019 15:57

"Потапу повезло" - Настя Каменских позировала полуголой

  Комментировать
&quot;Потапу повезло&quot; - Настя Каменских позировала полуголой
Настя Каменских обнажилась в сети. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, разместила в сети откровенный снимок без одежды.

На снимке знаменитость в белом белье стоит возле кровати в спальне. На лице певицы легкий макияж, волосы распущены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Настя ищет миллионера": астролог описал гороскопы совместимости Потапа и Каменских

Поклонники артистки не скупились на комплименты в комментариях.
"Как всегда шикарная", "Потапу очень повезло", "Ягодицы лучше, чем у Ким", "Это не женщина, это - мечта", - написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Недавно стали известны подробности свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Потапу повезло" - Настя Каменских позировала полуголой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

В Одессе открыли третий в Украине университет

Основали легендарнейший украинский футбольный клуб

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 33940
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 27829
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 21942
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 17397
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 14761
Знаменитости
Эмилия Кларк рассказала, как решалась на обнаженные сцены в "Игре престолов"
Эмилия Кларк рассказала, как решалась на обнаженные сцены в "Игре престолов"
 Просмотров: 36
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
 Просмотров: 207
Любовница Путина Кабаева родила двойню
Любовница Путина Кабаева родила двойню Просмотров: 765
Звезда "Зачарованных" призвала отказаться от секса
Звезда "Зачарованных" призвала отказаться от секса Просмотров: 126
Камалия рассказала, как стала женой миллиардера
Камалия рассказала, как стала женой миллиардера Просмотров: 216
Больше всего комментируют
16
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
9
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
2
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 34787
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua