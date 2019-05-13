"Потапу повезло" - Настя Каменских позировала полуголой

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, разместила в сети откровенный снимок без одежды.
На снимке знаменитость в белом белье стоит возле кровати в спальне. На лице певицы легкий макияж, волосы распущены.
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Поклонники артистки не скупились на комплименты в комментариях.
"Как всегда шикарная", "Потапу очень повезло", "Ягодицы лучше, чем у Ким", "Это не женщина, это - мечта", - написали они.
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Недавно стали известны подробности свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).
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