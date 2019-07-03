"Слишком сексуально" - Тина Кароль показала ягодицы в купальнике

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников откровенным фото в купальнике.
Знаменитость опубликовала фото в Instagram.
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На фотографии Кароль позировала в черном купальнике, демонстрируя стройные ноги и упругие ягодицы.
Комментаторы были в восторге от нового фото певицы.
"Не могу перестать смотреть на снимок", "мое вдохновение", "ты настолько прекрасна", "возможно быть такой идеальной?", "богиня не только на сцене", "какие бедра и ягодицы", "слишком сексуально".
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