"Слишком сексуально" - Тина Кароль показала ягодицы в купальнике

Тина Кароль показала стройную фигуру. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников откровенным фото в купальнике.

Знаменитость опубликовала фото в Instagram.

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На фотографии Кароль позировала в черном купальнике, демонстрируя стройные ноги и упругие ягодицы.

Комментаторы были в восторге от нового фото певицы.

"Не могу перестать смотреть на снимок", "мое вдохновение", "ты настолько прекрасна", "возможно быть такой идеальной?", "богиня не только на сцене", "какие бедра и ягодицы", "слишком сексуально".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 2 Июл 2019 в 9:15 PDT