"Слишком нереальная" Кароль похвасталась формами в полупрозрачном платье

Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка 36-летняя Тина Кароль поразила поклонников очередной порцией сексуальных фотографий.

Звезда опубликовала пикантные фото в Instagram. В смелой фотосессии предстала в полупрозрачном платье. Певица соблазнительно выгибалась на полу, щеголяя сочными формами.

Автором снимков является фотограф Анна Гончарова.

В комментариях фаны выразили восхищение откровенным фотосетом.

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"Как дышать?", "Слишком нереальна", "Муза", "Это законно?".

Украинская певица Тина Кароль прервала концерт в Одессе. Это произошло из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры. Артистка спела на сцене ночного клуба "Итака" пять или шесть песен и прекратила выступление. Кароль крайне возмутило то, что на сцену лил дождь, а с аппаратурой были технические неисправности.