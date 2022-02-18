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пятница, 18 февраля 2022 09:46

"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"

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&quot;Слишком интимно&quot; - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на &quot;Песни года&quot;
Тина Кароль выступила на премии "Песня года" в смелом образе. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль выступила на премии "Украинская песня года 2021".

Исполнительница появилась на сцене в черном платье от бренда Lever Couture с полупрозрачной юбкой, рукавами и шлейфом, украшенными аппликациями из звезд. Дополнила образ накидкой в ​​таком же стиле. Видео с концерта поклонники Кароль опубликовали в Instagram.

Подчеркнула аутфит певица легкими локонами и ярким макияжем, в том числе красной помадой.

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Фаны звезды в восторге от такого смелого образа Кароль. Однако все же нашлись и те, кому лук артистки не понравился:

"Вы восхитительны", "Наряды хороши конечно, но как-то не в тему", "Слишком интимно. Через грань переступила", Вы постоянно цветущая сакура и на фоне цветущего дерева вы невероятная красавица".

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Для второго образа исполнительница надела чёрный топ и юбку с прозрачными вставками от любимого дизайнера David Koma.

Аутфит Кароль дополнила массивными серьгами и стильными туфлями. Макияж звезды – в нюдовых тонах.

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Артистка Тина Кароль сотрудничает с российским саунд-продюсером Аркадием Александровым. Он известен сотрудничеством с такими российскими исполнителями, как Zivert, Анна Седокова и Дан Балан. На днях певица отметила его в посте в Instagram и поблагодарила "мироздание за знакомство" с саунд-продюсером. Александров стал композитором целого альбома "Красиво", состоящего из семи русскоязычных треков. Выпустили пластинку в апреле 2021 года.

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