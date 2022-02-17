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четверг, 17 февраля 2022 15:03

"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
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Артистка Тина Кароль сотрудничает с российским саунд-продюсером Аркадием Александровым. Он известен сотрудничеством с такими российскими исполнителями, как Zivert, Анна Седокова и Дан Балан.

На днях певица отметила его в посте в Instagram и поблагодарила "мироздание за знакомство" с саунд-продюсером. Александров стал композитором целого альбома "Красиво", состоящего из семи русскоязычных треков. Выпустили пластинку в апреле 2021 года.

Такая новость разозлила соцсети. В частности, пользовательница Twitter Анастасия Бакулина опубликовала скриншот со страниц исполнительницы и композитора.

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"Уберите от меня Instagram, пожалуйста. Кароль сотрудничает с саунд-продюсером, работающим с Биланом и Седоковой", - написала она.

В комментариях под постом пользователи также выразили негодование. Что именно они пишут об этом, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.

Артистка Тина Кароль сотрудничает с российским саундпродюсером Аркадием Александровым
Фото: instagram.com/tina_karol
Российский композитор Александров известен сотрудничеством с такими российскими исполнителями, как Zivert, Анна Седокова и Дан Балан
Российский композитор Александров известен сотрудничеством с такими российскими исполнителями, как Zivert, Анна Седокова и Дан Балан
Артистка Тина Кароль сотрудничает с российским саундпродюсером Аркадием Александровым
Новость о сотрудничестве Кароль с российским саундпродюсером разозлила соцсети

Артистки Джамала и Тина Кароль провели субботний вечер в судейских креслах. Они были членами жюри нацотбора на Евровидение-2022, победительницей которого стала Alina Pash. Для мероприятия выбрали изысканные образы: Кароль появилась в черном платье со спущенными плечами украинского бренда TTSWTRS, а Джамала надела фиолетовый кроп-топ с объемными рукавами и черную мини-юбку.

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