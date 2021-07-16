Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская сегодня отмечает 37-летие. Исполнительница захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фото. Тем более, фаны убеждены, что Слава чувствует тонкую грань между сексуальными и вульгарными образами.

Gazeta.ua подготовила подборку самых жарких фотографий именинницы.

Фото: instagram.com/babaslavka

К слову, по случаю праздника Слава написала откровенный пост в Instagram. Звезда призналась, что не любит свой день рождения.

"Никогда не любила свой день рождения! Не знаю почему. Эта нелюбовь с детства! Возможно, потому что практически никогда не отмечали, а очень хотелось. Или просто потому, что в этот день слишком много внимания. Но всегда любила и продолжаю любить свой возраст. Независимо от того, что каждый год вносит коррективы в интересы, здоровье, внешность или психологическое равновесие. Выглядеть внешне молодым - иногда дорого, но просто. А вот оставаться молодым внутри - особый талант, которым я, слава богу, владею", - написала Слава.

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Певица Слава Каминская была замужем дважды. В 2012 году она вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения, но через год пара объявила о разводе. В 2014-м Слава вступила в брак с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. У них родились сын Леонард и дочь Лаура. В 2019 году супруги развелись.