 
Ексклюзивы
1/5
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 459
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 720
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 387
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 495
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 486
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 711
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1665
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 531
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 612
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Фото
Все фото
9
5
3
5
4
Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы
Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
&quot;Зачем так широко?&quot;: Каменских в бикини показалась со всех сторон
"Зачем так широко?": Каменских в бикини показалась со всех сторон
&quot;Спортсмены говорили: &quot;Это ужас. Как вы выдерживаете?&quot; - актриса рассказала о съемках драмы &quot;Пульс&quot;
"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках
Видео
Все видео
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 549
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1665
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 531
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 612
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 648
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 12:20

Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы
9

  Комментировать

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская сегодня отмечает 37-летие. Исполнительница захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фото. Тем более, фаны убеждены, что Слава чувствует тонкую грань между сексуальными и вульгарными образами.

Gazeta.ua подготовила подборку самых жарких фотографий именинницы.

Слава Каминская захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фотографиями.
Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фотографиями.
Слава Каминская захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фотографиями.
Слава Каминская захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фотографиями.
Слава Каминская захватывает поклонников не только своим низким голосом, но и откровенными фотографиями.

К слову, по случаю праздника Слава написала откровенный пост в Instagram. Звезда призналась, что не любит свой день рождения.

"Никогда не любила свой день рождения! Не знаю почему. Эта нелюбовь с детства! Возможно, потому что практически никогда не отмечали, а очень хотелось. Или просто потому, что в этот день слишком много внимания. Но всегда любила и продолжаю любить свой возраст. Независимо от того, что каждый год вносит коррективы в интересы, здоровье, внешность или психологическое равновесие. Выглядеть внешне молодым - иногда дорого, но просто. А вот оставаться молодым внутри - особый талант, которым я, слава богу, владею", - написала Слава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская телеведущая в черном бикини захватила роскошной фигурой

Певица Слава Каминская была замужем дважды. В 2012 году она вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения, но через год пара объявила о разводе. В 2014-м Слава вступила в брак с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. У них родились сын Леонард и дочь Лаура. В 2019 году супруги развелись.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Испытали самое мощное в мире оружие

Загорелись цистерны с желтым фосфором

Всегда востребованы: бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

Приняли исторический документ

Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

Фракция раскололась

Открыли самый страшный концлагерь

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 16839
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 9936
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6984
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой Просмотров: 4545
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 4401
Знаменитости
Роман Вакарчука: как отреагировала Мусиенко
Роман Вакарчука: как отреагировала Мусиенко Просмотров: 576
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
5
 Просмотров: 432
"Зачем так широко?": Каменских в бикини показалась со всех сторон
"Зачем так широко?": Каменских в бикини показалась со всех сторон
3
 Просмотров: 1656
"Помолодел на 10 лет": Dzidzio показался в новом образе
"Помолодел на 10 лет": Dzidzio показался в новом образе Просмотров: 513
"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"
"Спортсмены говорили: "Это ужас. Как вы выдерживаете?" - актриса рассказала о съемках драмы "Пульс"
5
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
Голосов: 43302
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть