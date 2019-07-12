Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок

Как звездам на красных дорожках удается так хорошо выглядеть? Как женщины передвигаются в супероткровенных платьях и что носят под ними?

Звезды - просто чемпионы по находчивости и всяким хитростям в достижении идеального внешнего вида. Чего только не сделаешь и на какие-только жертвы не пойдешь, лишь бы выглядеть безупречно.

Подготовка, например, к "Оскару" начинается за несколько месяцев - ужесточается питание и тренировки. По рекомендациям звездных тренеров знаменитости за несколько недель до мероприятия исключают из рациона алкоголь. Алкоголь чреват отеками: он обезвоживает организм, тот в свою очередь удерживает воду; итог – одутловатый вид. Пьют зеленый чай: в нем антиоксиданты и мочегонные свойства. Занимаются силовыми тренировками - топятся калории, утекает лишняя вода. Поднимают вес: именно с ним можно достичь потрясающих результатов (и желанных рельефов за несколько месяцев).

Сила фитнеса и диет оказывает хорошую службу, но не всегда. Узкое приталенное платье или плотно сидящий смокинг – и все, до идеала словно не хватает какой-то малости. Чтобы скорректировать талию или другие части тела, звезды прибегают к хитростям вроде утягивающего нижнего белья или вообще его не надевают, используют скотч, иголки и нитки и автозагар.

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