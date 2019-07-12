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суббота, 13 июля 2019 01:35

Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
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Как звездам на красных дорожках удается так хорошо выглядеть? Как женщины передвигаются в супероткровенных платьях и что носят под ними?

Звезды - просто чемпионы по находчивости и всяким хитростям в достижении идеального внешнего вида. Чего только не сделаешь и на какие-только жертвы не пойдешь, лишь бы выглядеть безупречно.

Подготовка, например, к "Оскару" начинается за несколько месяцев - ужесточается питание и тренировки. По рекомендациям звездных тренеров знаменитости за несколько недель до мероприятия исключают из рациона алкоголь. Алкоголь чреват отеками: он обезвоживает организм, тот в свою очередь удерживает воду; итог – одутловатый вид. Пьют зеленый чай: в нем антиоксиданты и мочегонные свойства. Занимаются силовыми тренировками - топятся калории, утекает лишняя вода. Поднимают вес: именно с ним можно достичь потрясающих результатов (и желанных рельефов за несколько месяцев).

Сила фитнеса и диет оказывает хорошую службу, но не всегда. Узкое приталенное платье или плотно сидящий смокинг – и все, до идеала словно не хватает какой-то малости. Чтобы скорректировать талию или другие части тела, звезды прибегают к хитростям вроде утягивающего нижнего белья или вообще его не надевают, используют скотч, иголки и нитки и автозагар.

Ким Кардашьян любит смелые наряды и фотосессии. Фиксировать грудь и придавать ей красивую форму звезде помогает малярный скотч.
Актриса Николь Ричи в силиконовом бюстгальтере без бретелей, который придает груди красивую форму.
Бывают платья, под которые нельзя носить бюстгальтер — в таких случаях звезды, в том числе Эмма Уотсон, используют силиконовые стикеры для сосков.
Знамениті актриси теж пітніють. Щоб піт не псував дорогі наряди, Джессіка Біл підкладає під пахви серветки і виймає їх лише перед виходом на червону доріжку.
Певица Тейлор Свифт экспериментирует с размером бюста при помощи пуш-ап-белья.

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