"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась сексуальным ню-снимком, который сделал её муж Алексей Потапенко (Потап).

Полностью обнаженная Настя сидела в кровати спиной к камере.

"Мой мальчик поймал меня с утра", - подписала публикацию знаменитость.

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За 2 ч. фото набрало больше 200 тыс. лайков.

Снимок вызвал шквал комментариев.

"Красиво, конечно, хотя и перебор", "Фигура шикарная, но это же не порножурнал", "Очень эффектно", "Скоро точно будет порно", "Жду на такое же фото Потапа", "Эстетично", - пишут по фото.