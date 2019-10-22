Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании

Сколько зарабатывают члены королевской семьи. Фото: www.rbc.ua

В Великобритании подсчитали доходы членов королевской семьи.

Рейтинг самых богатых представителей монаршей семьи создало издание The Sun.

В топе самых богатых отсутствует единственная дочь Елизаветы II Анна с мужем Тимоти Лоуренсом и сыном Питером Филиппсом, а также жена принца Эдварда Софи.

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Королева Елизавета II — 1,6 млрд фунтов (более 51 млрд грн).

Старший сын королевы, принц Чарльз - 100 млн фунтов (около 3,2 млрд грн).

Второй сын королевы, принц Эндрю - 57 млн фунтов (около 1,8 млрд грн).

Муж Елизаветы II, принц Филипп - 44 млн фунтов (около 1,4 млрд грн).

Младший сын Елизаветы II, принц Эдвард - 35 млн фунтов (около 1,1 млрд грн).

Принц Гарри и принц Уильям (внуки Елизаветы II и сыновья принца Чарльза) - по 30 млн фунтов (966 млн грн).

Зара Филлипс (внучка Елизаветы II и дочь принцессы Анны) - 15 млн фунтов (483 млн грн).

Кейт Миддлтон (жена принца Уильяма) - 8 млн фунтов (257 млн грн).

Меган Маркл (жена принца Гарри) - 6 млн фунтов (193 млн грн).

Принцесса Беатрис (внучка Елизаветы II и старшая дочь принца Эндрю) — 3,9 млн фунтов (125 млн грн).

Принцесса Евгения (внучка Елизаветы II и младшая дочь принца Эндрю) — 3,8 млн фунтов (122 млн грн).

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