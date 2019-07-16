"Скажут, что фотошоп" - Деми Роуз засветила пышные ягодицы на видео

Деми Роуз показала тело в сети. Фото: @demirosemawby

Британская Insta-модель Деми Роуз поделилась откровенным видео, на котором демонстрировала аппетитную фигуру.

Ролик в соблазнительном боди звезда опубликовала в Instagram.

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Роуз стала к камере спиной и показала пышные ягодицы. Девушка надела леопардовое боди, которое подчеркнуло ее фигуру.

"Хейтер скажут, что это фотошоп", - подписала публикацию Деми.

Подписчики засыпали девушку комплиментами.

"Ты невероятная, не останавливайся", "ты вдохновляешь быть лучше", "королева", "роскошная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 14 Июл 2019 в 1:09 PDT

Недавно в сети появились откровенные фото Деми Роуз без фотошопа и фильтров.