"Скажут, что фотошоп" - Деми Роуз засветила пышные ягодицы на видео

Британская Insta-модель Деми Роуз поделилась откровенным видео, на котором демонстрировала аппетитную фигуру.
Ролик в соблазнительном боди звезда опубликовала в Instagram.
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Роуз стала к камере спиной и показала пышные ягодицы. Девушка надела леопардовое боди, которое подчеркнуло ее фигуру.
"Хейтер скажут, что это фотошоп", - подписала публикацию Деми.
Подписчики засыпали девушку комплиментами.
"Ты невероятная, не останавливайся", "ты вдохновляешь быть лучше", "королева", "роскошная".
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Недавно в сети появились откровенные фото Деми Роуз без фотошопа и фильтров.
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