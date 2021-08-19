Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и необычно назвала

У американской актрисы 36-летней Скарлетт Йоханссон и мужа 39-летнего Колина Джоста родился мальчик.

Комик поделился радостной новостью в Instagram.

"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его любим", - написал Джост.

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Также добавил, что будет благодарен за уважение к частной жизни семьи.

О том, что Скарлетт Йоханссон беременна, начали говорить еще в июле. Только на днях Колин Джост рассказал, что они ждут ребенка.

У актрисы от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком есть дочь 6-летняя Роуз Дороти. Джост стал отцом впервые.