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четверг, 19 августа 2021 12:01

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и необычно назвала

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Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и необычно назвала
Скарлетn Йоханссон и Колин Джост стали родителями. Фото: Reuters

У американской актрисы 36-летней Скарлетт Йоханссон и мужа 39-летнего Колина Джоста родился мальчик.

Комик поделился радостной новостью в Instagram.

"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его любим", - написал Джост.

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Также добавил, что будет благодарен за уважение к частной жизни семьи.

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Публикация от Colin Jost (@colinjost)

О том, что Скарлетт Йоханссон беременна, начали говорить еще в июле. Только на днях Колин Джост рассказал, что они ждут ребенка.

У актрисы от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком есть дочь 6-летняя Роуз Дороти. Джост стал отцом впервые.

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