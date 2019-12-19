Скандальный актер Марат Башаров хочет приехать в Харьков

Башаров хочет в Украину. Фото: cosmo.ru/stars

Российский скандальный актер Марат Башаров, который выступал в аннексирована Крыму, намерен приехать в Харьков с представлением.

Так, он должен сыграть в одном из местных театров, сообщили в Obozrevatel

Харьковчане уже написали письмо в СБУ с просьбой не допустить актера на территорию Украины, о чем сообщили в Facebook.

"Сегодня будем заносить обращение в СБУ, о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим на мероприятии в аннексированной Ялте, где присутствовал оккупационный гауляйтер Крыма - Аксенов", - написали активисты.

В 2019 году Марат Башаров был ведущим фестиваля "Евразийский мост" в Крыму.

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"Есть вещи, о которых не хочется рассказывать. Потому что это не повод для гордости и радости, это - боль и разочарование", - написала в социальной сети "Инстаграм" русская экономистка 32-летняя Елизавета ШЕВИРКОВА. Осенью 2017 года вышла замуж за российского актера Марата БАШАРОВА, 44 года. На позапрошлой неделе подала на развод.