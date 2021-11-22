Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

Американская поп-певица и актриса Майли Сайрус 23 ноября отмечает 28-летие. Фанаты уверены: собирать вокруг себя скандалы – это супер-способность исполнительницы. Она не только надевает откровенные образы и эпатирует сеть кадрами из смелых фотосессий, но и шокирует зрителей сенсационными выступлениями.

Почему она бросила обучение и что считает своим главным недостатком, рассказывает Gazeta.ua.

1. Настоящим именем актрисы является Дестини Хоуп. В детстве ее прозвали "Смайли" за лучезарную улыбку. Впоследствии она сменила имя на Майли.

2. Сайрус бросила учебу в колледже, чтобы сосредоточиться на музыкальной и кинокарьере. Но в этом вопросе она не поставила точку.

"Я твердо верю, что в учебу можно вернуться в любом возрасте, потому что моя баба пошла в колледж в 62 года", - отмечала актриса.

3. Сайрус выгнали из частной евангелистской школы. Это произошло после того, как она проводила среди одноклассников уроки по теме французского поцелуя.

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4. Первые деньги будущая звезда заработала тем, что помогала отцу – кантри-певцу Билли Рэю Сайрус – во время его гастролей. Он платил дочери $10 за то, что Майли убирала нижнее белье со сцены. Фанатки Билли Рэя бросали свои вещи, а звездная дочь их собирала.

Фото: instagram.com/mileycyrus

5. На главную роль в сериале "Ханна Монтана", благодаря которому и прославилась Сайрус, пробовалось много девушок. Среди них была и Тейлор Момсен, которая впоследствии стала звездой "Сплетницы".

6. В 2008 году актриса запустила шоу под названием The Miley and Mandy Show на YouTube. Сделала это еще задолго до тренда на блогерство. Сайрус вместе с подругой-танцовщицей Менди Жиру разыгрывали друг друга, играли на гитарах и показывали танцевальные движения. Всего выпустили 30 выпусков.

7. У Сайрус есть множество татуировок. Среди них – римские цифры VIIXCI (июль 1991 года – дата встречи ее родителей) и цитата из речи Теодора Рузвельта: "Его место никогда не будет рядом с робкими душами, не знающими ни побед, ни поражений".

8. Главным своим недостатком Майли считает пристрастие к порядку. Она признавалась, что даже неровно лежащие в коробке куски пиццы выводят ее из равновесия. У этого есть печальное объяснение: певице диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство.

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9. Клип на песню Wrecking Ball стало рекордсменом: ролик набрал 100 млн просмотров быстрее, чем любой другой.

Американская поп-певица Майли Сайрус снова эпатировала сеть. Звезда предстала топлесс. Из одежды на ней были только черные трусы.