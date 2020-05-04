Скандал с насилием: Регина Тодоренко после долгого молчания показала работу недели

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 783
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 819
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1332
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 972
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1710
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
16
7
6
3
9
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком
Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Видео
Все видео
Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Журналиста в прямом эфире случайно разоблачили в измене
Журналиста в прямом эфире случайно разоблачили в измене
"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню
"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню
Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 909
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3429
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 495
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 09:54

Скандал с насилием: Регина Тодоренко после долгого молчания показала работу недели

  Комментировать
Скандал с насилием: Регина Тодоренко после долгого молчания показала работу недели
instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко после недельного молчания наконец сообщила, чем занималась после скандала вокруг нее.
Она выпустила фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".

"Решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе. Самое главное - расскажет, что делать, если это случилось с вами или с кем-то из ваших знакомых", - написала в Instagram Регина Тодоренко.

Фильм "А что я сделала, чтобы помочь?" ее профиле вступило уже более 3 миллионов просмотров.

"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, которые нуждаются в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря", - отметила Тодоренко.

Ведущая выключила функцию комментировать ее собственные сообщения. Неделей ранее объяснила свое право.

"Чтобы не накалять ситуацию. Вижу, что между собой многие начинают скандалить, оскорблять и унижать друг друга".

Дополнительно она извинилась за сказанные некорректные формулировки. Заверила, что она против домашнего насилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уничтожение милосердия: Ефросинина раскритиковала скандальное заявление Тодоренко

"Хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Я оступилась и ошиблась! Но благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности", - сказала она.

Ексведуча украинского шоу о путешествиях "Орел и Решка" Регина Тодоренко натолкнулась на скандал. Она заявила, что женщинам, которые испытывают домашнее насилие, просто нравится быть жертвой. Через несколько дней после этого звезда потеряла миллионные контракты с производителем соков J7 и компанией Pampers. Она рекламировала эти продукты.

Звезду лишили титула "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандал с насилием: Регина Тодоренко после долгого молчания показала работу недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 36558
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 25695
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 18558
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 10152
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
7
 Просмотров: 7614
Знаменитости
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 5400
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 10161
Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу"
Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу" 1 Просмотров: 594
Актер "Игры престолов" поднял 500-килограммовую штангу и стал рекордсменом
Актер "Игры престолов" поднял 500-килограммовую штангу и стал рекордсменом Просмотров: 882
Глубокое декольте и сексуальный взгляд: Леся Никитюк показала откровенное фото
Глубокое декольте и сексуальный взгляд: Леся Никитюк показала откровенное фото Просмотров: 954
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
3
6 годовщина событий на Куликовом поле в Одессе: в ООН призвали наказать виновных
Голосов: 40394
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua