Скандал с насилием: Регина Тодоренко после долгого молчания показала работу недели

instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко после недельного молчания наконец сообщила, чем занималась после скандала вокруг нее.

Она выпустила фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".

"Решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе. Самое главное - расскажет, что делать, если это случилось с вами или с кем-то из ваших знакомых", - написала в Instagram Регина Тодоренко.

Фильм "А что я сделала, чтобы помочь?" ее профиле вступило уже более 3 миллионов просмотров.

"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, которые нуждаются в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря", - отметила Тодоренко.

Ведущая выключила функцию комментировать ее собственные сообщения. Неделей ранее объяснила свое право.

"Чтобы не накалять ситуацию. Вижу, что между собой многие начинают скандалить, оскорблять и унижать друг друга".

Дополнительно она извинилась за сказанные некорректные формулировки. Заверила, что она против домашнего насилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уничтожение милосердия: Ефросинина раскритиковала скандальное заявление Тодоренко

"Хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Я оступилась и ошиблась! Но благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности", - сказала она.

Ексведуча украинского шоу о путешествиях "Орел и Решка" Регина Тодоренко натолкнулась на скандал. Она заявила, что женщинам, которые испытывают домашнее насилие, просто нравится быть жертвой. Через несколько дней после этого звезда потеряла миллионные контракты с производителем соков J7 и компанией Pampers. Она рекламировала эти продукты. Звезду лишили титула "Женщина года" по версии журнала Glamour.