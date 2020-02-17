Силиконовую грудь не любят те, кто ею не игрался - жена футболиста об искусственной красоте

Жена футболиста и блогер 31-летняя Ирина Морозюк рассказала подписчикам о целях и видах иньекций красоты.

К посту в Instagram девушка прикрепила сексапильное фото. На нём Ирина позирует в розовом сдельном купальнике, демонстрируя силиконовую грудь и гиалуроновые губы.

Автор: instagram.com/irina_moroziuk/ Ирина рассказала об основных видах косметологических процедур, которые регулярно делает для лица

"Уколы красоты - очень актуальная тема. Всех сильно беспокоит , что ж я творю с собой и как я буду выглядеть через 10 лет. Плохое мнение об уколах красоты у тех, кто не образован в косметологии и кто не пробовал. Это когда мужики говорят , что силиконовые сиськи - фу, и им они вообще не нравятся, а это потому , что они ни разу с ними не игрались", - рассказала Ирина.

Ирина рассказала об основных видах косметологических процедур, которые регулярно делает для лица. Это так же полезно для кожи лица, как и принимать во внутрь витамины для всего организма.

"С возрастом кожа теряет упругость, эластичность - увеличивается глубина морщин. Для этого есть биоревитализация. Это процедура, которая направлена на улучшение качества кожи пациента. Суть процедуры заключается во введении внутрь кожи при помощи многочисленных инъекций препаратов, основой которых является гиалуроновая кислота низкой концентрации. Гиалуронка является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, содержится во многих биологических жидкостях (слюне, синовиальной жидкости и др.). Это то, что вырабатывает наш организм! Ботокс - это препарат, который нарушает передачу импульса от нервного окончания к мышце, тем самым расслабляя ее. К примеру, расслабляет мышцу лба, она становится неактивной, не появляются горизонтальные заломы , которые мы называем морщины", - написала Морозюк.

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Женщина пообещала злопыхателям, что будет молодой, невероятно красивой 40 летней женщиной через 10 лет, благодаря таким процедурам красоты.

Жена футболиста Ирина Морозюк возмутилась, что ребята из ее окружения жалуются на нехватку нормальных девушек. Но хотят видеть рядом ухоженную девушку с пышной грудью и губами. Для этих мужчин Ирина в Instagram озвучила прайс на девичий "тюнинг". "У меня много парней в окружении, с которыми я дружу. И они из года в год остаются все теми же холостяками, жалуясь на то, что нормальных девушек нет, это какая-то не очень, а эта шлюха, а эта вообще проститутка, еще и меркантильная до чертиков. Основная проблема, что сначала выбор падает именно на такого типа девушек, почему? Все очень просто. Сиси, губы, нос, ухоженная кожа, маникюр, педикюр, ресницы, шикарные волосы. Ездит на машине, фитоняшка лакшери клуба, посещающая лучшие заведения города, и тому подобное. Вот на каких девушек особый спрос в 21 веке. Пацаны называют их "модная малышка", – написала Ирина. "А теперь урок математики: сиськи – около 5000€, нос – 3000–5000€, губы – 300€ (раз в три месяца), ухоженная кожа – около 1500€ в месяц, маник, педик, волосы –1200$ в месяц, абонемент в лакшери тренажерку – 40 000–70 000 гривен. Машина, одежда, рестораны и другая хрень еще тысячи $", – перечислила Морозюк.