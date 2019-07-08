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понедельник, 08 июля 2019 12:39

Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
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Известна стоимость свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Фото: @reginatodorenko2245
Известна стоимость свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Известна стоимость свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Известна стоимость свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

Молодожены Регина Тодоренко и Влад Топалов сразу после 3-дневной свадьбы в Италии отправились в медовый месяц.

Пока влюбленные отдыхают, в сети начали активно подсчитывать стоимость свадьбы звезд.

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Пара остановилась в вилле Astor, в которой 6 спален, 7 ванных комнат и терраса с панорамным видом. Аренда такого домика стоит около 2 млн грн за несколько дней.

Изысканные блюда для праздника молодоженам готовил итальянский повар Марио Соррентино.

Свадебное платье Регина приобрела в одном из модных бутиков за 302 тыс. грн.

В сети появилось видео с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова. На ролике девушка дает трогательный обет любимому.

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