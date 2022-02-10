"Сфера шоу-бизнеса слабо развита" - скандальная MARUV заявила, что ее "тянет выступать в России"

Певица MARUV, которая развивает карьеру в РФ, объяснила подписчикам, почему некоторые украинские артисты выступают в стране-агрессоре. Сама же исполнительница часто дает концерты для РФ и участвует в российских шоу.

Скандальная певица анонсировала очередной концерт в Москве. Ответила на вопросы своих поклонников, почему ее "тянет выступать в Россию", в Instagram.

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Фото: instagram.com/maruvofficial

"Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупнейших стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура. У нас она, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну, и потому что шоу-бизнес - это все-таки, в первую очередь, бизнес", - ответила исполнительница.

Украинская певица Анна Корсун, также известная как MARUV, не может вернуться в Украину из-за коронавирусного карантина. "Я сейчас звонила в консульство украинское, чтобы объяснили, как добраться домой. И это просто самое невежливое консульство, которое только может быть. Девушка-оператор - просто психованная идиотка. Во второй раз, когда я позвонила уточнить информацию, она просто бросила трубку", - рассказала Корсун.